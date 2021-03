ADVA gewinnt zwei MEF 3.0 Auszeichnungen

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass das Unternehmen beim MEF 3.0 Proof of Concept (PoC) Showcase gleich zwei Auszeichnungen erhalten hat. Die Auszeichnungen würdigen Innovation und Führungsrolle bei zukünftigen Diensten und Technologien in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), Software-definierten Weitverkehrsdiensten (SD-WAN), Service-Automatisierung und mehr. Der Judge's Choice Award, der den besten PoC insgesamt auszeichnet, wurde an eine herstellerübergreifende Lösung verliehen, die ADVAs Ensemble Software zur Virtualisierung von Netzfunktionen nutzt, um personalisierte und automatisch generierte Live-Videoinhalte über optimierte Netzwerk-Slices zu liefern. Durch den Einsatz von intelligenter Videotechnologie und dem Hosting von SD-WAN auf einem universellem Netzabschluss (universal Customer Premises Equipment, uCPE) zeigte die Lösung, wie Telekommunikationsdienstleister einzigartige Erlebnisse bei Live-Veranstaltungen wie Sportereignissen bieten können. ADVA gewann auch den Market Game Changer Award, der das größte Potenzial für Veränderungen im Telekommunikationsmarkt würdigt. Diese Auszeichnung wurde für die Mitarbeit an einem PoC verliehen, bei dem ADVAs Ensemble-Software eingesetzt wird, um Multi-Edge-Cloud-Services zu ermöglichen. Die Lösung wird Unternehmen befähigen, Anwendungen beispielsweise in Smart Factories und Industrial IoT, die niedrige Signallaufzeiten bei hohem Datendurchsatz erfordern, bereitzustellen.

„Unsere preisgekrönte Demo „Revolutionizing Live Events“ veranschaulicht, wie Kabelnetzbetreiber aufregende neue Dienste auf eine völlig neue Art und Weise bereitstellen können. Wir haben gezeigt, dass es jetzt möglich ist, ein einzigartiges, differenziertes Erleben von Live-Events zu bieten, das die Zuschauer ins Zentrum des Geschehens rückt. Sport- oder Musikfans könnten schon bald ihren eigenen Blickwinkel wählen und eine Übertragung genießen, die automatisch zoomt und dem Geschehen in Echtzeit folgt. Und für Telekommunikationsdienstleister bedeutet dies eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, einem breiten Publikum Unterhaltungsdienste mit hohen Margen anzubieten“, sagt James Buchanan, GM, Edge Cloud, ADVA. „Wir haben gezeigt, dass der Einsatz von uCPE und Network Slicing über Unternehmensnetzwerke die Art und Weise, wie Videoinhalte produziert und verteilt werden, maßgeblich verändert. Dieser Cloud-basierte, virtualisierte Ansatz öffnet neue Möglichkeiten zur Flexibilisierung und Automatisierung von Videodiensten. Darüber wird das Potenzial von uCPE als zentrale Innovationsplattform für neue Anwendungen und Geschäftsmodelle unterstrichen.“