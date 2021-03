BERLIN (dpa-AFX) - Der Start der Corona-Massenimpfungen in Deutschlands Arztpraxen kann sich bis Mitte April verzögern. Das Ziel sei es, frühestmöglich, jedoch spätestens in der Woche vom 19. April damit zu beginnen. Das beschlossen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch nach dreistündigen Video-Beratungen. Einzelne Länder können demnach auch ein "Opt-out" erklären und im April noch nicht routinemäßig in den Arztpraxen impfen. Zudem soll eine neue Impfverordnung mehr Tempo in die Impf-Kampagne bringen. Der bisher Jüngeren vorbehaltene Impfstoff des Herstellers Astrazeneca kann künftig allen gespritzt werden. An den Grenzen zu Corona-Hotspots im Ausland können abweichend von der Impfreihenfolge alle Menschen geimpft werden.

Der Impfstart in den Hausarztpraxen war am Montag zunächst noch für Anfang April vorgesehen gewesen. Am Mittag hatte Regierungssprecher Steffen Seibert mitgeteilt, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder würden auf Basis der Empfehlungen der Gesundheitsministerkonferenz zeitnah über das genaue Datum entscheiden. Nach dreistündigen Beratungen einigten sich die Minister dann auf die 16. Kalenderwoche oder früher - "sollten es die noch zu konkretisierenden Liefermengen der Hersteller für April zulassen".