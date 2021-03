Songtradr erwirbt preisgekröntes Musik- und Sound-Design-Unternehmen Song Zu

Die Vereinbarung soll die Position von Songtradr als weltweit führendes Unternehmen für Musiklizenzen weiter stärken

SYDNEY, 10. März 2021 /PRNewswire/ -- Songtradr, der weltweit größte Marktplatz für B2B-Musiklizenzen, hat heute die Übernahme von Song Zu, dem höchst ausgezeichneten Musik- und Sound-Design-Unternehmen in der Region Australien und Asien-Pazifik mit Studios in Sydney und Singapur, bekannt gegeben. Diese Transaktion in Höhe von mehreren Millionen Dollar ist die zweite große Akquisition von Songtradr seit Abschluss seiner Serie C-Finanzierungsrunde im Juli 2020, bei der das Unternehmen 30 Millionen USD einnehmen konnte.