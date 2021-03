SmartStream engagiert Asset-Servicing-Experten Neil Sheppard, um das Wachstum des Corporate-Actions-Geschäfts zu leiten

Im Rahmen seiner letzten Tätigkeit im Fintechbereich war Sheppard als Managing Director für XSP bei FIS für die Abwicklung der Übernahme von Sungard im Jahr 2012 zuständig. Davor war er Product and Business Development Director bei Magenta One Ltd. Zu weiteren zentralen Funktionen zählen Tätigkeiten bei Union Bank of Switzerland (UBS), Morgan Stanley und die Leitung weltweiter Corporate-Action-Abteilungen bei Dresdner Kleinwort Wasserstein, ABN AMRO Equities (UK) Ltd und Citibank.

Neil Sheppard, Global Head of Business Development, SmartStream, erklärte: „Die Lösung TLM Corporate Actions ist inzwischen sehr stark nachgefragt. Ich bin beeindruckt von den in der jüngsten Vergangenheit vorgenommenen funktionalen und technischen Lösungserweiterungen, die zu einer hohen Anzahl neuer Kunden geführt haben. Insbesondere gefällt mir, dass das Unternehmen Innovation besonders im Blick hat, sodass Implementierungen sowohl vor Ort als auch in der Cloud einfacher und schneller werden. Ein zentraler Schwerpunkt sind die bestehenden Kundenbedürfnisse und weltweiten Marktanforderungen, denen die Lösungen und Dienstleistungen von SmartStream gerecht werden wollen. Das neue Benutzererlebnis mit der entsprechenden Oberfläche ist ein Beweis dafür. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und die Unterstützung unserer Kunden mit der umfassendsten und flexibelsten Lösung, die es derzeit auf dem Markt gibt.“

Adam Cottingham, Head of Corporate Actions, SmartStream, führte aus: „Es ist toll, Neil an Bord zu haben. Als Branchenveteran wird er uns beim Erreichen unseres Ziels helfen, eine sehr umfassende Lösung für Corporate Actions und Proxy Voting anzubieten und so einen schnellen Return on Investment und attraktive Gesamtbetriebskosten für unsere Kunden zu ermöglichen.“

Weitere Informationen finden Sie unter: www.smartstream-stp.com

