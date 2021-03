Diligent übernimmt Steele Compliance Solutions

Diligent, ein Modern-Governance-Unternehmen mit einer Plattform, die von fast 700.000 Vorstandsmitgliedern und Führungskräften bei 19.000 Kunden genutzt wird, gibt die Übernahme von Steele Compliance Solutions, Inc. („Steele”), einem weltweit führenden Anbieter von Ethics- und Compliance-SaaS, bekannt. Die finanziellen Konditionen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Mit mehr als 1.000 Kunden, mehr als 25 Prozent davon aus den Fortune 250, ist Steele ein führender Anbieter im Bereich Ethics- und Compliance-Management. Mit der ‚Ethics and Compliance Platform‘ von Steele verfügen Organisationen über optimale Möglichkeiten zum Management interner und externer Risiken. Die Plattform nutzt auf KI-basierende Daten und automatisierte Prozesse, um potentielle Compliance-Risiken zu erkennen. Unternehmen erhalten so die erforderlichen Instrumente, um ihre Compliance-Anforderungen proaktiv zu erfüllen.

„Wir freuen uns, unsere Kompetenzen mit denen von Steele zu verbinden und Modern Governance auf Ethics und Compliance auszuweiten“, so Brian Stafford, CEO von Diligent. „Das Team von Steele verfügt über umfassende Erfahrungen und Branchenkenntnisse, die Compliance-Verantwortliche jetzt und in Zukunft unterstützen werden. Als Marktführer im Bereich Ethics und Compliance ist Steele ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Diligent, unsere Stärken im Governance-Bereich zu nutzen, um unsere Präsenz in GRC und Stakeholder Capitalism auszubauen. Gemeinsam werden wir Führungskräften eine umfassende C-Suite und einen Verwaltungsüberblick über ESG-Risiken, einschließlich der bei ihnen bereits implementierten Modern-Governance-Praktiken bieten.“

Eric Lochner, CEO von Steele, erklärte: „Wir setzen uns dafür ein, unseren Kunden innovative Compliance-Lösungen anzubieten. Mit unseren Produkten können Unternehmen große und kleine Risiken auf eine Weise handhaben, mit der Führungskräfte einen wahrhaft integrierten, ganzheitlichen Überblick über ihr Compliance-Programm erlangen. Wir freuen uns überaus, auf dieser Grundlage aufzubauen, indem wir uns mit Diligent zusammentun. Mit der innovativen Plattform von Diligent und ihrem umfassenden Kundenengagement können wir unser Lösungspaket erweitern und gleichzeitig sicherstellen, dass unsere Kunden weiterhin den individuellen, hochwertigen Service erhalten, den sie von Steele gewöhnt sind.“