Secure Systems Research Centre des Technology Innovation Institute arbeitet bei wegweisendem Projekt zur Sicherheit von UAV mit Purdue University zusammen

Das Technology Innovation Institute (TII, Institut für technische Innovationen), der Pfeiler für angewandte Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC, Forschungsrat für moderne Technologien), hat heute bekanntgegeben, dass sein Secure Systems Research Centre (SSRC, Forschungszentrum für sichere Systeme) eine Partnerschaft mit der Purdue University, einer weltweit bekannten Universität für öffentliche Forschung mit Sitz in den USA, eingegangen ist. Beide Institutionen arbeiten zusammen an einem dreijährigen Projekt für ausgeklügelte Cybersicherheit, mit dem sichergestellt werden soll, dass Unmanned Aerial Vehicles (UAVs, Unbemannte Luftfahrzeuge) sicher und effizient im Stadtverkehr genutzt werden können.

Dr Shreekant Thakkar, Chief Researcher, Secure Systems Research Centre (SSRC), Technology Innovation Institute (TII) - (Photo: AETOSWire)

Das Secure Systems Research Centre ist eines von sieben ersten speziellen Forschungszentren am TII. Im Rahmen der Forschungszusammenarbeit mit der Purdue University mit dem Titel „Cybersecurity for UAS Operations in Urban Environment“ („Cybersicherheit für den Betrieb von UAS im städtischen Umfeld“) werden Sicherheit und Resilienz in cyber-physischen und autonomen Systemen untersucht. Bei dem Projekt werden Sicherheitsprobleme untersucht, die sich mit Unmanned Aerial Systems (UAS, Unbemannte Flugsysteme) in ihrer Betriebsumgebung stellen können. Derartige Systeme und Fahrzeuge sind anfällig für ausgeklügelte Cyberangriffe, bei denen Kommunikation, Navigation, Überwachung und Steuerung betroffen sein können. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit sollen in Zukunft zu weiteren Studien im Secure Systems Research Centre beitragen.

Dr. Shreekant (Ticky) Thakkar, Forschungsleiter am Secure Systems Research Centre, der die Arbeit zu Secure Autonomous Computing (sichere autonome Datenverarbeitung) leitet, sagte: „Unsere Welt wird immer komplexer. Das beweist die steigende Zahl der Cyberangriffe und die Verletzung von Kontrollvorschriften, die täglich vorkommen. Wir müssen die Kontrolle über kritische digitale Systeme wiedererlangen. Wir sind optimistisch, dass uns die Forschungsergebnisse im Secure Systems Research Centre des TII erlauben werden, im Kampf gegen diese bösartigen Angriffe wieder die Oberhand zu gewinnen.“