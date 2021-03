Via übernimmt Remix und schafft damit die erste umfassende TransitTech-Lösung für Städte und Verkehrsbetriebe

New York (ots/PRNewswire) - Die Übernahme bringt zwei führende Unternehmen der

Mobilitätsbranche zusammen, um eine umfassende Technologieplattform zu schaffen,

die es Kommunen auf der ganzen Welt ermöglicht, ihren öffentlichen Verkehr

gerecht, zugänglich und effizient zu gestalten.



TransitTech, gab heute die Übernahme von Remix bekannt, der führenden

kollaborativen Mapping-Plattform für Verkehrsplanung und Entscheidungsfindung.

Die Akquisition bringt erstklassige Technologielösungen zusammen, um die

Verkehrsbetriebe bei der multimodalen Planung, Disposition und dem Betrieb von

On-Demand- und Linienverkehren, Paratransit und Schulbussen umfassend zu

unterstützen.





Remix wurde 2014 in San Francisco, Kalifornien, als benutzerfreundlichePlattform für die Verkehrsplanung gegründet. Das Unternehmen sicherte sichInvestitionen von Sequoia, Y Combinator und Energy Impact Partners, um schnellzu expandieren und eine kollaborative Technologie für die Planung desöffentlichen Nahverkehrs, das Management von Shared Mobility und die Gestaltungsicherer Straßennetze bereitzustellen. Heute arbeitet Remix mit mehr als 350kommunalen Verwaltungen in 22 Ländern auf fünf Kontinenten zusammen und wird fürdie Gestaltung von Hunderten von städtischen Verkehrssystemen eingesetzt, diedas Leben von mehr als 240 Millionen Menschen weltweit verbessern.Via hat in der Kategorie TransitTech Pionierarbeit geleistet, indem es diedigitale Infrastruktur für öffentliche Mobilitätssysteme bereitstellt undNetzwerke aus dynamischen Shuttles, Bussen, rollstuhlgerechten Fahrzeugen,Schulbussen und autonomen Fahrzeugen optimiert, um die Bedürfnisse großer Städteund kleinerer Kommunen auf der ganzen Welt zu erfüllen. Das Unternehmen arbeitetmit mehr als 200 Partnern in 24 Ländern zusammen, um effiziente, zugängliche undumweltfreundliche Mobilitätslösungen anzubieten. Die Übernahme bringtkomplementäre Fähigkeiten zusammen, die Experten für Verkehrsplanung, Innovationund Betrieb helfen, in Echtzeit auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren.Gemeinsam können Via und Remix Städten und Verkehrsunternehmen dabei helfen,