Verleihung des Deutschen Ideenmanagement Preises 2021

Kempten (ots) - Der Deutsche Ideenmanagement Preis zeichnet Unternehmen und

Personen aus, die Vorbildcharakter im Ideenmanagement haben. Der bundesweite

Wettbewerb ist die höchste Auszeichnung im Ideenmanagement in Deutschland und

wird beurteilt von einer unabhängigen Fachjury aus Wissenschaft und Praxis.

Dabei sind die Bewertungskriterien mit den Zielen der Agenda 2030 verknüpft.



Mit der Verleihung des Deutschen Ideenmanagement Preises möchte das Deutsche

Institut für Ideen- und Innovationsmanagement Ideengeber, Führungs- und

Nachwuchskräfte fördern, die eine ideenreiche Unternehmenskultur leben. Dabei

ist es das Ziel, den Stellenwert des Ideenmanagements in den Unternehmen zu

heben sowie die Reputation der ausgezeichneten Unternehmen bei Kunden und

Partnern zu erhöhen. Zudem wird die Arbeitgebermarke gegenüber Bewerbern und

Nachwuchskräften gestärkt, indem die Bedeutung der gelebten

Mitarbeiterbeteiligung unterstrichen wird.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Gewinner des Deutschen Ideenmanagement Preises 2021 stehen fest. Ininsgesamt acht Kategorien wurden Preisträger für ihre herausragenden Leistungenim Ideenmanagement geehrt. Alle Gewinnerunternehmen im Überblick:IdeenmanagementDas "Beste Ideenmanagement", sowie die "Beste Ideen-Kampagne" sind Kategorien,die sich an die Ideenmanager selbst richten. Mit ihrem gesamten Konzept undihrem Erfolg, oder mit einer einzelnen Kampagne, die sich in denBewertungskategorien "Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit, Ausstrahlung undAnwendbarkeit, Innovationsgrad, Zukunftsfähigkeit und Relevanz zum Thema"besonders hervorgetan hat.Bestes Ideenmanagement:Platz 1: BASF SEPlatz 2: Westnetz GmbHViessmann Climate Solutions SEBeste Ideen-Kampagne:Platz 1: VDM Metals HoldingPlatz 2: Germany Trade and Invest (GTAI)Platz 3: SAP Next-GenIdeen und Ideenmanagement-BeteiligteIn dieser Kategorie werden besonders erfolgreiche Ideen-Einreicher undFührungskräfte geehrt. Dadurch soll Personen, die sich besonders im und für dasIdeenmanagement engagieren, eine Bühne gegeben werden, um die Wertschätzung undSichtbarkeit für sie zu erhöhen.Beste Idee in Produktion und Technik:Platz 1: MTU Maintenance Hannover GmbHPlatz 2: JUMO GmbH & Co. KGPlatz 3: STEAG GmbHBeste Ideen in Verwaltung und Dienstleistung:Platz 1: Berliner Wasserbetriebe AöRPlatz 2: SWM Services GmbHPlatz 3: Universitätsklinikum KölnBeste Idee in Arbeitssicherheit und Gesundheit in der Arbeit:Platz 1: Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG, CoburgDeutsche Telekom Geschäftskunden-Vertrieb GmbH