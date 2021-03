KVD Beauty ernennt Miryam Lumpini zur „Global Director of Tattoo Artistry" Die Make-up-Marke gibt sich ein neues Image und stößt neue Trends in der Branche an Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 10.03.2021, 21:17 | 52 | 0 | 0 10.03.2021, 21:17 | SAN FRANCISCO, 10. März 2021 /PRNewswire/ -- KVD sorgte mit seiner unangepassten und unerschrockenen Weltanschauung und einer unkonventionellen Herangehensweise an das Thema Schönheit bereits 2008 für Aufsehen in der Branche. In einer Zeit, in der Menschen mit Tätowierungen noch eher als „Außenseiter" galten, stellte die Marke den Status Quo in Frage, machte sich dieses Thema zu eigen und förderte es als eine Form des künstlerischen Selbstausdrucks. Heute betritt die Marke, jetzt unter dem Name KVD Beauty bekannt, ein neues Kapitel und enthüllt mit der Einführung ihrer neuen Künstler ein aktualisiertes Markenimage und ein gestärktes Programm. Der neue Name KVD Beauty behält die alten Initialen bei, diese erhalten jedoch im Zuge der neuen Phase, in die die Marke eintritt, eine andere Bedeutung. KVD steht jetzt für Kara, Veritas, Decora – Latein für Wert, Wahrheit, Schönheit. KVD Beauty gibt dir die Werkzeuge, mit denen du deine wahre Schönheit zum Ausdruck bringen kannst: Mit dem stark pigmentierten, leistungsstarken Make-up sind die kreativen Möglichkeiten zur Selbstdarstellung unbegrenzt. Zum Glaubenssatz der Marke gehört es, Außenseiter miteinzubeziehen, der Kunst einen unbegrenzten Raum zu bieten, Individualität zu feiern und sich der Welt, in der wir leben, bewusst zu sein. Die Achtung vor unserem Planeten und seinen Bewohnern ist daher von größter Bedeutung. KVD ist 100 % vegan und tierversuchsfrei. Die Marke setzt sich für mehr Nachhaltigkeit ein und verwendet nach Möglichkeit vollständig recycelbare Verpackungen, recycelte Materialien und nachfüllbare Fläschchen. Die optimierte Markenpositionierung spiegelt sich in den Bildern der neuen Werbekampagne von KVD Beauty wider, die bereits auf der Website und in den Social Media-Kanälen zu sehen sind und zusätzliche Informationen zu Marketing-Materialien, Produkteinführungen und vielem mehr enthalten. Außerdem wird es eine neue Produktverpackung geben, die dem neuen Markenimage entspricht. Während der Marke selbst ein frisches, neues Erscheinungsbild verliehen wird, behalten ihre bekannten Produkte und beliebten Bestseller wie ihr Eyeliner mit dem kultigen Tattoo-Liner, der Lolita Everlasting Liquid Lipstick und der Lock-It Foundation ihre hohe Leistung bei und auch die Rezepturen bleiben gleich. Seite 2 ► Seite 1 von 3



