ElectrifAi erreicht AWS Machine Learning Kompetenzstatus in angewandter KI

JERSEY CITY, New Jersey, 10. März 2021 /PRNewswire/ -- ElectrifAi, eines der weltweit führenden Unternehmen für praktische künstliche Intelligenz (KI) und vorgefertigte Machine Learning (ML) Modelle, gab heute bekannt, dass es Amazon Web Services (AWS) erreicht hat Machine Learning Kompetenzstatus in der neuen Kategorie Applied Artificial Intelligence (Applied AI). Mit dieser Auszeichnung wird anerkannt, dass ElectrifAi langjährige Erfahrung und Expertise in der Entwicklung oder Integration praktischer ML-Lösungen auf AWS unter Beweis gestellt hat.