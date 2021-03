Die Arbeit bezieht sich auf zwei präklinische Forschungsprogramme von Medigene. Erstens, das Kooperationsprojekt mit der Université de Montréal zur Evaluierung von T-Zell-Antworten auf tumorspezifische Zielantigene, die aus nicht-kodierenden Regionen des Genoms stammen. Und zweitens, in vitro- und in vivo-Antitumoraktivität von T-Zellen, die einen PRAME-spezifischen T-Zell-Rezeptor (T cell receptor, TCR) und den PD1-41BB Switch-Rezeptor tragen.

Die vollständigen Abstracts für die Forschungsarbeiten, die auf dem Meeting präsentiert werden, wurden heute online veröffentlicht: https://www.aacr.org/meeting/aacr-annual-meeting-2021/abstracts/. Die Poster werden am 10. April 2021 online verfügbar sein.

Poster

# 1520 Targetable immunogenic tumor specific antigens can be identified in non-coding regions of the genome

Tiziana Franceschetti, Qingchuan Zhao, Krystel Vincent, Claude Perreault, Slavoljub Milosevic und Daniel Sommermeyer

Session: Immunology; Adoptive Cell Therapy; E-Poster

# 1521 Combining a PRAME-specific TCR showing potent in vitro and in vivo anti-tumor reactivity and a favorable preclinical safety profile with a PD1-41BB switch receptor results in highly efficient T cells

Ina Fetzer, Nadja Sailer, Melanie Salvermoser, Manon Weis, Christian Krendl, Maja Bürdek, Doris Brechtefeld, Isabella Rampp, Julian Rydzek-Wiesner, Monika Braun, Christian Ellinger, Christiane Geiger, Daniel Sommermeyer und Susanne Wilde

Session: Immunology; Adoptive Cell Therapy; E-Poster

