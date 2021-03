Merus kündigt Poster-Präsentationen für Zenocutuzumab und MCLA-129 auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research 2021 an

UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Mass., March 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) („Merus“, „das Unternehmen“, „wir“ oder „unser“), ein Unternehmen aus dem Bereich der klinischen Onkologie, das innovative multispezifische volllange Antikörper (Biclonics und Triclonics) entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass es präklinische Daten seiner Zenocutuzumab- und MCLA-129-Programme in drei Poster-Präsentationen auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research 2021 präsentieren wird. Diese wird in virtueller Form über zwei Wochen vom 10. bis 15. April 2021 sowie vom 17. bis 21. Mai 2021 stattfinden.

Titel: The HER2×HER3 bi-specific antibody zenocutuzumab is effective at blocking growth of tumors driven by NRG1 gene fusions

Abstract-Nr.: 956

Kategorie der Session: Experimental and Molecular Therapeutics

Titel der Session: Biological Therapeutic Agents

Titel: Zenocutuzumab: An antibody that can overcome HER3 mediated HRG signaling in tumor cells by docking on HER2

Abstract-Nummer: 957

Kategorie der Session: Experimental and Molecular Therapeutics

Titel der Session: Biological Therapeutic Agents

Titel: The bispecific antibody MCLA-129 impairs NSCLC tumor growth by targeting EGFR and c-MET, inhibiting ligand-induced signaling and promoting ADCC and ADCP

Abstract-Nummer: 952

Kategorie der Session: Experimental and Molecular Therapeutics

Titel der Session: Biological Therapeutic Agents

Abstracts stehen auf der Website der AACR-Jahresversammlung zur Verfügung.

Die AACR-Website mit den E-Postern ist ab Samstag, den 10. April 2021, online. Alle E-Poster sind von Samstag, den 10. April 2021, bis Montag, den 21. Juni 2021, auf dieser Website verfügbar. Die Poster sind außerdem ab Samstag, den 10. April 2021, auf Merus-Website verfügbar.

Über Zeno

Zeno ist ein antikörperabhängiger, zellvermittelter Zytotoxizitäts-(ADCC)-verstärkter Biclonics-Antikörper, der den Merus Dock & Block-Mechanismus für die Hemmung des Neuregulin/HER3-Tumorsignalwegs in soliden Tumoren mit NRG1-Genfusionen (NRG1+) nutzt. Zeno hat durch seinen einzigartigen Mechanismus der Bindung an HER2 und der wirksamen Blockierung der Interaktion von HER3 mit seinem Liganden NRG1 oder den NRG1-Fusionsproteinen das Potenzial, besonders wirksam gegen NRG1+-Krebsarten zu sein. Präklinische Studien zeigen außerdem, dass Zeno in Modellen mit NRG1-Fusionen die HER2/HER3-Heterodimer-Bildung und das Tumorwachstum wirksam blockiert.