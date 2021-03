JPMORGAN belässt Inditex auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) aus dem vierten Quartal habe der Textilhersteller die Erwartungen erheblich verfehlt, aber nun seien die Augen auf das näher rückende Ende der Pandemie gerichtet, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch das solide Wachstum im Online-Geschäft stütze. H&M misst sie aber als "Reopening-Pick" größeres Potential bei./ajx/menVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 17:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.