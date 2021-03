DIC Asset schließt in Lehrte (Niedersachsen) zwei neue, langfristige Mietverträge ab. Dabei geht es um mehr als 16.000 Quadratmeter in einem Logistikobjekt. Das Objekt wurde 2017 gebaut, es gehört zum Portfolio des offenen Immobilien-Spezial-AIF „RLI Logistics Fund – Germany I“.Wellpack Deutschland erweitert dabei seine Fläche um 9.600 Quadratmeter. Bisher hat man in Lehrte 10.500 Quadratmeter gemietet. Das ...