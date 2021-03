Tagesausblick für 11.03.: DAX legt weiter zu. Bayer, Telekom und EZB-Entscheidung im Fokus!

Die Investoren zeigten sich heute weiter in Kauflaune. Die Beruhigung am Rentenmarkt, das frisch geschnürte US-Konjunkturpaket und die beschleunigten Massenimpfungen sorgen für gute Stimmung. So schob sich der DAX® über die Marke von 14.500 Punkten und der EuroStoxx®50 überquerte das Level von 3.800 Punkten. Morgen steht die EZB-Zinsentscheidung an. Möglicherweise ergeben sich daraus weitere Impulse.

Am Rentenmarkt blieb es heute ruhig. So stagnierte die Rendite für 10jährige Bundesanleihen bei Minus 0,3 Prozent und die Rendite vergleichbarer Papiere bei rund 1,55 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich etwas fester. So distanzierte sich der Goldpreis von der Marke von 1.700 US-Dollar und der Silberpreis setzte sich bei 26 US-Dollar fest. Der Ölpreis pendelte um den Vortageskurs und der Euro/US-Dollar-Wechselkurs stabilisierte sich zwischen 1,185 und 1,19 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Adidas gab ambitionierte Ziele für 2021 aus. Die Aktie schob sich zeitweise über 300 EUR. Bayer gab heute auf der Kapitalmarktkonferenz die Mittelfristziele bekannt. Demnach soll das bereinigte Ergebnis bis 2024 auf 7 bis 7,50 pro Aktie steigen. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um rund 2,7 Prozent. Brenntag markierte nach guten Quartalszahlen ein neues Allzeithoch. Deutsche Telekom und Shop Apotheke profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. ThyssenKrupp und die IG Metall einigten sich auf einen Tarifvertrag inklusive Beschäftigungssicherung bis 2026 sowie Streichungen von 750 Stellen. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Global Hydrogen Index und der Solactive BRIC E-Commerce. Die US-Technologiewerte setzten ihren Erholungskurs fort. Zu den größten Gewinnern der ersten Handelsstunden zählten Moderna, Nvidia und Zoom. Nio und Tesla scheiterte zunächst an der 20-Tage-Durchschnittslinie. Apple reduziert die Produktion im iPhone 12 Mini und General Electric will Aktien im Verhältnis acht zu eins zusammenlegen Morgen veröffentlichen unter anderem Hannover Rück., Hugo Boss und Lanxess finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal und geben möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr. Fraport meldet Verkehrszahlen und die EU entscheidet über den Impfstoff von Johnson & Johnson. Zudem stehen Touristikunternehmen wie TUI und Fluggesellschaften wie Lufthansa im Fokus. Derzeit findet die ITB Reisemesse, Berlin statt. Virtuell.

Wichtige Termine

Europa – EZB-Zinssitzung – Zinsentscheid (13:45)

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 6. März

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.550/14.770 Punkte Unterstützungsmarken: 14.285/14.350/14.395/14.460 Punkte Der DAX® legte heute weiter zu setzte sich im Tagesverlauf oberhalb von 14.520 Punkte fest. Unterstützung findet der Index aktuell bei 14.470 Punkten und zwischen 14.350 und 14.395 Punkte. Angesichts des überverkauften Status, ist mit Rücksetzer bis in die Unterstützungszone zu rechnen. Auf der Oberseite findet der Index erst bei 14.770 Punkte die nächste Hürde. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 19.02.2021– 10.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.03.2014– 10.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR2LSW 4,30 11.000 15.200 17.06.2021 DAX® Index HR2LT0 1,75 11.200 14.800 17.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 10.03.2021; 17:30 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 11.03.: DAX legt weiter zu. Bayer, Telekom und EZB-Entscheidung im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).