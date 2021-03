Government Work Report sets goals for 2021 Nachrichtenquelle: PR Newswire (engl.) | 11.03.2021, 02:58 | 40 | 0 | 0 11.03.2021, 02:58 | BEIJING, March 11, 2021 /PRNewswire/ -- chinadaily.com.cn recently released a video on the Government Work Report. The Government Work Report listed major targets for 2021, such as GDP growth, employment, healthcare and rural revitalization. Video - https://www.youtube.com/watch?v=wTh0Jldn90c Diesen Artikel teilen

