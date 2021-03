Vertex gibt Erteilung des Fast-Track-Status durch die FDA und Start der klinischen Phase-1/2-Studie zu VX-880 bekannt – eine neuartige Zelltherapie zur Behandlung von Typ-1-Diabetes

„Dieses Programm beruht auf der wegweisenden Forschungsarbeit, die im Labor von Dr. Doug Melton begonnen, bei Semma Therapeutics fortgesetzt und vom Vertex-Team beschleunigt und in die klinische Phase überführt wurde“, so Bastiano Sanna, Ph.D., Executive Vice President und Chief of Cell and Genetic Therapies bei Vertex. „Unser Ansatz ist der bisher einzige, der vollständig differenzierte und funktionsfähige Insulin-sezernierende Pankreas-Inselzellen produziert. Wir sind sehr erfreut über die Fast-Track-Zulassung durch die FDA, die die Entwicklung von Wirkstoffen zur Behandlung schwerer Erkrankungen erleichtert und beschleunigt und einen dringenden medizinischen Bedarf deckt. Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran, den Patienten Zugang zu dieser innovativen Therapie zu verschaffen.“

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq: VRTX) gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA (Food and Drug Administration) VX-880 den Fast-Track-Status für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren erteilt hat. Zudem hat das Unternehmen eine klinische Studie zu VX-880 an Patienten mit Typ-1-Diabetes (T1D) mit schwerer Hypoglykämie und Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung eingeleitet.

„Der Übergang dieser Prüftherapie in die klinische Phase ist ein bedeutender Meilenstein für die weltweiten Forschungsanstrengungen auf dem Gebiet von T1D“, berichtet Camillo Ricordi, M.D., Professor für Chirurgie, Leiter des Diabetes Research Institute (DRI) sowie des Cell Transplant Center an der Miller School of Medicine der University of Miami und Vorsitzender des Lenkungsausschusses der klinischen Studie zu VX-880. „Die Erkenntnisse über die begrenzt verfügbaren, postmortal entnommenen Inselzellen-Transplantaten von Patienten, von denen einige eine mehrjährige Insulinunabhängigkeit erfahren hatten, liefern einen wichtigen Machbarkeitsbeleg für das Potenzial der Zelltherapie, die Lebensqualität von Patienten mit T1D nachhaltig zu verbessern.“

Die ersten klinischen Studienzentren des Health System der University of Miami, der University of Pennsylvania und des Massachusetts General Hospital sind für die Patientenanmeldung geöffnet. Weitere Zentren werden noch in diesem Jahr aktiviert. Nähere Informationen sind erhältlich unter clinicaltrials.gov.

Über VX-880

VX-880, früher unter der Bezeichnung STx-02 bekannt, ist eine allogene, aus menschlichen Stammzellen abgeleitete Inselzellen-Prüftherapie, die im Hinblick auf ihre Eignung für Patienten mit T1D mit Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung und schwerer Hypoglykämie untersucht wird. VX-880 könnte potenziell die körpereigene Fähigkeit zur Regulierung des Blutzuckerspiegels wiederherstellen, indem die Pankreasinselzellen wieder funktionsfähig gemacht werden, einschließlich der Insulinproduktion.