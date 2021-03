Mindray bringt neue BeneFusion e Serie Infusionssysteme auf den Markt, die Effizienz in jedem Tröpfchen bieten

SHENZHEN, China, 11. März 2021 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Gesundheitstechnologie, hat mit der BeneFusion e Serie ein revolutionäres und effizientes Infusionssystem für das Gesundheitswesen vorgestellt. Die BeneFusion e Serie ist in den drei Modellen eSP, eVP und eDS erhältlich und bietet Effizienz in den Bereichen Workflow, Sicherheit, Anwendung und Informatik. Diese brandneue Serie wird in ausgewählten Ländern und Regionen erhältlich sein.

Infusionspumpen sind im klinischen Bereich, z. B. in Krankenhäusern, weit verbreitet. Fehler oder Ausfälle, die durch diese Systeme verursacht werden, können erhebliche Auswirkungen auf die Patientensicherheit haben. Das Emergency Care Research Institute (ECRI) fand heraus, dass Medikationsfehler durch Infusionspumpen zu den zehn größten Gefährdungen in der Gesundheitstechnologie gehören. Effizienz ist der Schlüssel zur Minimierung der mit Infusionspumpen verbundenen Risiken, wodurch die Patientensicherheit erhöht und der klinische Arbeitsablauf verbessert wird.