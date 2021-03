Die tiefe Einbindung in ein globales Innovationsnetzwerk braucht Selbstvertrauen in Wissenschaft und Technik

Peking (ots/PRNewswire) - Ein Bericht von Science and Technology Daily:



Vor zwei Jahren schlug Wang Pu, CPPCC-Mitglied und Professor an der Fakultät für

Werkstoffe und Fertigung an der Technischen Universität Peking, vor, dass es

entscheidend ist, Kerntechnologien, Materialien und Handwerk zu besitzen.



Mit der Idee der "Selbstständigkeit und Selbstverbesserung in Wissenschaft und

Technik" bekräftigte Wang die Richtung seiner Bemühungen und wurde noch

energischer.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Um uns tief in das globale Innovationsnetzwerk zu integrieren, müssen wir einechtes Selbstvertrauen in Wissenschaft und Technologie schaffen, das aufEigenständigkeit und Selbstverbesserung in Wissenschaft und Technologie basiert.So kann China viel 'östliche Weisheit' zu den globalen Herausforderungenbeitragen."Viele Experten, die wir in Wissenschaft und Industrie befragt haben, haben seineGedanken widergespiegelt."Seit einem Jahrhundert ungesehene Veränderungen": Ist die internationaleZusammenarbeit noch in Ordnung?Die Idee, "internationale industrielle Lieferketten aus China zu entfernen", hatsich in Übersee verbreitet. "Amerikanische Medien haben von der 'China ThreatTheory' gesprochen." Wang leugnete nicht die Herausforderungen, vor denen Chinajetzt steht.Guo Tiecheng, Experte für wissenschaftliche und technologische Strategie undVizepräsident des Institute of Scientific and Technical Information of China,gab seine Analyse."Obwohl die Herausforderungen hart sind und die Unterdrückung häufig ist, werdendie Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie zwischenChina und anderen Ländern vergrößert und es gibt viel Spielraum für ChinasStrategien", bemerkte Guo.Da Chinas Innovationsfähigkeit verbessert wird, hat das Land einen Vorteil inForm eines reichen Talentpools und einer Wirtschaft mit einer großen Menge undeinem kompletten Sortiment usw.Die Zusammenarbeit mit anderen Ländern kann vollumfänglich oder stufenweiseerfolgen, je nachdem, wie die Gegenseite in dem jeweiligen Bereich abschneidet.Guo schlug vor: "Solange wir stabile Strategien beibehalten und fest an derInnovationsentwicklung und der Reform und Öffnung festhalten, wird der Einflussder Einschränkungen, die durch die 'teilweise Entkopplung' verursacht werden,begrenzt sein und es wird keine subversive Wirkung stattfinden.""Selbstständigkeit und Selbstverbesserung in Wissenschaft und Technik": DieGrundlogik ist die Prosperität der WissenschaftWang betonte immer wieder: "Übernehmen Sie keine schwierigen Aufgaben, wenn Sie