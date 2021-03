Turnaround Zalando, RYU Apparel, Aurelius: Hier liegt ein Comeback in der Luft Anzeige Autor: kapitalerhoehungen.de | 11.03.2021, 05:10 | 145 | 0 11.03.2021, 05:10 | Die Börse ist ein Tagesgeschäft. Was heute angesagt ist, kann morgen schon out sein. Ähnlich ist es in der Mode. Foto: pixabay.com Die Börse ist ein Tagesgeschäft. Was heute angesagt ist, kann morgen schon out sein. Ähnlich ist es in der Mode. Umso wichtiger ist es, als Anleger einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht jede Entwicklung überzuinterpretieren. Oftmals lockt uns der Markt mit seinen Kapriolen auf eine falsche Fährte. Vor allem unerfahrene Anleger treffen dann die falsche Entscheidung. Wir stellen drei Comeback-Aktien vor und erklären, wie Anleger handeln können.



Lesen sie den Artikel hier weiter



Diesen Artikel teilen Wertpapier

AURELIUS Equity Opportunities Aktie Zalando Aktie RYU Apparel Aktie





0 Autor abonnieren

Disclaimer