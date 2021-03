KOBLENZ (dpa-AFX) - Die Die "Rhein-Zeitung" zu Corona-Impfungen in Arztpraxen:

"Es ist unglaublich, dass einige Landesgesundheitsminister Sorgen haben, dass die Impfzentren nicht ausgelastet würden, wenn Haus- und Betriebsärzte ebenfalls gegen Corona impfen. Dieses Kompetenzgerangel ist völlig fehl am Platz. Ganz offensichtlich hat man die Zeichen der Zeit in einigen Ministerien noch nicht erkannt. Es geht jetzt darum, dass Bund und Länder mehr tun, als nur auf Sicht zu fahren. Sie müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Paradigmenwechsel in der Impfpolitik nicht erst Mitte April, sondern spätestens Anfang April geschmeidig vonstatten geht. Die Aufgabe der Politik besteht künftig nicht mehr darin, Impfzentren zu organisieren, sondern den reibungslosen Weg des Impfstoffs vom Hersteller in den Arm der Patienten sicherzustellen. In den Arztpraxen."/yyzz/DP/men