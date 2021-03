BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Morgenpost" zu Privatpatienten:

"Die Impfstrategie des Senats geht zulasten der rund 40 000 chronisch kranken Privatversicherten dieser Stadt - und der Umgang der Gesundheitsverwaltung ist zynisch. Hintergrund ist die Entscheidung, bei der Einladung von Impfkandidaten ausschließlich mit der regionalen Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zusammenzuarbeiten. So werden privatversicherte chronisch Kranke aufgefordert, mittels eines Codes einen Termin zu beantragen. So weit, so gut - würde die Prozedur nur funktionieren. Betroffene klagen aber darüber, dass ihnen bei der Hotline kein Code generiert werden kann. Die Senatsgesundheitsverwaltung kündigt an, dass man die Hotline-Mitarbeiter schulen werde - gerade im Falle der so wichtigen Corona-Schutzimpfung sollte der Senat nicht den Eindruck erwecken, sich zu einem medizinischen Klassenkampf hinreißen zu lassen."/yyzz/DP/men