Ziemiak wirft SPD verantwortungsloses Verhalten vor

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat der SPD wegen ihrer Kritik an fehlenden Corona-Tests "verantwortungsloses" Verhalten innerhalb der Bundesregierung vorgeworfen. "Die SPD verabschiedet sich leider aus ihrer Verantwortung als Regierungspartei und läutet schon jetzt den Wahlkampf ein. Das ist nicht nur verantwortungslos, es schadet auch der Akzeptanz der notwendigen Maßnahmen und damit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt", sagte Ziemiak der "Rheinischen Post" (Donnerstag).

Finanzminister und Vize-Kanzler Olaf Scholz und der SPD gehe es ganz offenkundig nicht mehr um die Sache, sagte Ziemiak. Scholz sei bei jedem Corona-Kabinett dabei gewesen. "Auch Manuela Schwesig oder Malu Dreyer, die als Ministerpräsidentinnen an jeder Entscheidung beteiligt waren, sollten aufhören, so zu tun, als seien sie überfordert, Tests zu besorgen. Das war von Anfang an ihre Aufgabe." Bei Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) werde zu Unrecht die gesamte Verantwortung abgeladen.