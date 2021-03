Inflation gestiegen - Wie reagiert die Europäischen Zentralbank?

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt gestiegene Inflation sorgt für Diskussion. Doch nach Einschätzung von Volkswirten wird die Europäische Zentralbank (EZB) bei der Ratssitzung am Donnerstag ihren geldpolitischen Kurs nicht ändern. "Die EZB wird vielmehr betonen, dass sie wenig Anzeichen für einen über das Jahr 2021 hinausgehenden Inflationsdruck sieht", argumentiert KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Die Ergebnisse der Beratungen der Notenbank in Frankfurt werden am Donnerstagnachmittag (13.45 Uhr) veröffentlicht.

Die Jahresinflationsrate im Euroraum lag im Februar wie schon im Januar bei 0,9 Prozent. Im Dezember waren die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat noch um 0,3 Prozent gesunken. Ob der Sprung zu Jahresbeginn auf einen dauerhaften Inflationsanstieg hindeutet, ist umstritten.