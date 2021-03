Japanisches Umweltministerium veranstaltet die Online-Umweltausstellung „Virtual Japan Pavilion - Innovation for 2050 Net-zero"

TOKIO, 11. März 2021 /PRNewswire/ -- Vom 3. bis zum 23. März 2021 veranstaltet das japanische Umweltministerium den „Virtual Japan Pavilion - Innovation for 2050 net-zero", eine Online-Ausstellung, in der die ökologischen technologischen Stärken und Initiativen Japans mit Menschen in Japan und auf der ganzen Welt geteilt werden.

Besuchen Sie den untenstehenden Link, um den virtuellen Japan-Pavilion zu besuchen.

https://cluster.mu/e/e6f530e4-610a-4cd9-b254-e9f222c10550