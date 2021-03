Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für Explorationsausgaben bei den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens in Atlantik-Kanada verwendet.

Im Einklang mit den Statuten der TSX Venture Exchange muss berechtigten Vermittlern unter Umständen eine Vermittlungsprovision (Finder’s Fee) gezahlt werden. Alle in Verbindung mit der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss gebunden. Die Platzierung und die Zahlung von Vermittlungsprovisionen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Für das Board of Directors:

„Christopher R Anderson“

President, CEO & Director

604-488-3900 - Direktwahl

Investor Relations:

Tel. 604-488-3900

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.