Hannover Rück übertrifft Gewinnprognose für 2020 und erhöht Basisdividende

- Bruttoprämie wächst währungskursbereinigt um 12,0 %



- Großschadenbelastung viertes Jahr in Folge oberhalb der Erwartungen

- Nettokonzerngewinn erreicht 883 Mio. EUR (Vj. 1,3 Mrd. EUR)

- Eigenkapitalrendite erreicht 8,2 % (13,3 %)



- Basisdividende von 4,50 EUR (4,00 EUR) je Aktie vorgeschlagen

- Verzicht auf Zahlung einer Sonderdividende wegen der sich derzeit bietenden Marktopportunitäten



- Ausblick für 2021 bestätigt - Nettokonzerngewinn von 1,15 Mrd. EUR bis 1,25 Mrd. EUR



Hannover, 11. März 2021: Die Hannover Rück ist im Geschäftsjahr 2020 erneut stark gewachsen und hat trotz erheblicher Covid-19-Belastungen ein solides Konzernergebnis erwirtschaftet. Für das Geschäftsjahr 2020 wird eine auf 4,50 EUR je Aktie erhöhte Basisdividende vorgeschlagen.

"Das Coronavirus hat unser aller Leben enorm geprägt und unser Mitgefühl möchte ich denen aussprechen, die durch das Virus persönliches Leid erfahren haben", sagte Jean-Jacques Henchoz, der Vorstandsvorsitzende der Hannover Rück. "Wir leisten unseren Beitrag zur Bewältigung der Folgen dieser Pandemie und bringen unsere Expertise in die Entwicklung von Deckungskonzepten für zukünftige Extremereignisse mit ein. Als einer der größten und finanzstärksten Rückversicherer bleiben wir ein verlässlicher Partner an der Seite unserer Kunden. Die Hannover Rück hat im Pandemiejahr 2020 ein sehr gutes Ergebnis erzielt und damit erneut ihre herausragende Risikotragfähigkeit und ihre breite Diversifizierung unter Beweis gestellt. Wir profitieren in besonderem Maße von der nachhaltigen Verbesserung der Preise und Konditionen in unserem Markt. Damit wir die sich daraus bietenden Geschäftschancen voll ausschöpfen können, haben wir uns entschlossen, für 2020 auf die Zahlung einer Sonderdividende zu verzichten und stattdessen die Basisdividende leicht anzuheben."