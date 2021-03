---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

11. März 2021



CLIQ Digital führt Hollywood-Blockbuster ein und erweitert die Kategorie Sport



- Neue Inhalte erweitern die Filmbibliothek von CLIQ und erhöhen die Attraktivität des Shops



- Großer Relaunch eines breiteren und überzeugenderen Angebots an Sportinhalten



Die CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Entertainment-Dienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten anbietet, gibt hiermit den offiziellen Start der umfangreichen Erweiterungen für Film- und Sportinhalte in ihrem All-in-One-Produktangebot bekannt.



Ab heute können Mitglieder in Deutschland und Österreich eine große Auswahl an Hollywood-Blockbustern genießen. Sportfans in allen CLIQ-Ländern können nun täglich Nachrichten, Berichte und Highlights der beliebtesten Sportarten und Ligen weltweit sehen. Diese neuen Ergänzungen tragen erheblich zur Attraktivität des All-in-One-Angebots bei.



Die Kategorie Film umfasst nun eine komplett überarbeitete Bibliothek mit mehr als 1.000 ausgewählten Filmen, darunter internationale Kassenschlager sowie Spitzenkino made in Germany. Die erweiterte Bibliothek deckt nun alle relevanten Genres ab und bietet Filmunterhaltung für die ganze Familie, komplett in deutscher Sprache, sowie Neuerscheinungen und Filme, die noch nicht im Fernsehen zu sehen waren.



Im monatlichen Abonnementpreis ist der unbegrenzte Zugriff auf alle Titel der CLIQ-Lizenzpartner in Deutschland und Österreich enthalten, inklusive Guthaben für einen Blockbuster pro Monat; weitere Filme sind als Pay-per-View-Transaktionen erhältlich.



In allen Märkten, in denen CLIQ aktiv ist, liegt der Fokus der komplett überarbeiteten Sportkategorie auf sechs laufend aktualisierten Programmen, die von den Sportexperten von Inverleigh produziert werden. Die hochwertigen halbstündigen Formate behandeln aktuelle Themen der populärsten Sportarten und ihrer führenden Ligen, wie zum Beispiel die Premier League, Bundesliga, Champions League, NBA, MMA, NFL und Formel 1.