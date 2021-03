DGAP-News BMEX Gold Inc.: BMEX Gold identifiziert mittels Bohrungen ausgedehntes Goldsystem auf Projekt King Tut (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 11.03.2021, 07:46 | 165 | 0 | 0 11.03.2021, 07:46 | BMEX Gold Inc.: BMEX Gold identifiziert mittels Bohrungen ausgedehntes Goldsystem auf Projekt King Tut ^

DGAP-News: BMEX Gold Inc. / Schlagwort(e): Bohrergebnis BMEX Gold Inc.: BMEX Gold identifiziert mittels Bohrungen ausgedehntes Goldsystem auf Projekt King Tut

11.03.2021 / 07:46

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- BMEX Gold identifiziert mittels Bohrungen ausgedehntes Goldsystem auf Projekt King Tut

Vancouver, Kanada - 11. März 2021 - BMEX Gold Inc. (TSX-V: BMEX) (FSE: 8M0) ("BMEX" oder das "Unternehmen") stellt ein Update hinsichtlich des Phase-1-Programms auf ihrem Goldprojekt ("King Tut", das "Projekt") bereit. Das Projekt befindet sich im Abitibi-Goldgürtel in Quebec, Kanada. Das Unternehmen hat jetzt 19 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.500 m fertiggestellt. Bis dato sind Ergebnisse aus 8 der 19 Bohrungen eingegangen. Jeder der heute gemeldeten Bohrungen durchteufte eine 50 m mächtige goldhaltige Struktur, die verstreute vererzte Abschnitte mit bis zu 3,4 g/t Au (siehe Tabelle 1) und bis zu einer vertikalen Tiefe von 230 m beherbergte. Diese Bohrungen zielen darauf, die Struktur Authier Nord zu überprüfen. Dies ist ein historisches Goldvorkommen im Chicobi-Deformationssystem. Das bisher erhaltene Ergebnis gibt einen vorläufigen Hinweis auf ein neu identifiziertes ausgedehntes Goldziel, das eine Streichlänge von ungefähr 400 m und beinahe von 600 m über Sektionen hinweg besitzt und in alle Richtungen offenbleibt.

Martin Demers, VP Exploration der BMEX Gold, kommentierte: "Dies ist unser erstes Bohrprogramm auf dem Projekt King Tut, und ich freue mich sehr, Ihnen mitzuteilen, dass jede bisher bekannt gegebene Bohrung Goldgehalte geliefert hat. Die Konzentration der Goldabschnitte, die bisher auf dem ursprünglichen Ziel erhalten wurden, ist ein signifikanter Hinweis auf ein großes Goldsystem, und nur ein kleiner Teil dieses Goldziels wurde abgebohrt. Wir warten auf die Ergebnisse aus den restlichen Bohrungen zur Interpretation und Modellierung eines nachfolgenden Explorationsprogramms, das einen Radius von ca. 1 km um das Bohrgebiet herum abdecken wird. In der Zwischenzeit bereiten wir uns auch auf den Beginn unseres ersten Bohrprogramms auf unserer zweiten Liegenschaft vor, das Projekt Dunlop Bay im Matagami Camp, das jetzt für Bohrarbeiten bereit ist."

Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diesen Artikel teilen Diskussion: BMEX Gold Inc. ein ganz frischer Geheimtipp Wertpapier

BMEX Gold Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer