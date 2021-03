DGAP-News Mutares SE & Co. KGaA: Erwarteter zweiter Exit in 2021: Mutares unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung seiner Anteile an der STS Group AG Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 11.03.2021, 07:53 | 70 | 0 | 0 11.03.2021, 07:53 | DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares SE & Co. KGaA: Erwarteter zweiter Exit in 2021: Mutares unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung seiner Anteile an der STS Group AG



Erwarteter zweiter Exit in 2021: Mutares unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung seiner Anteile an der STS Group AG - Adler Pelzer Group erwirbt Mutares' 73,25 %-Anteil an der STS Group AG - Aktienangebot von EUR 7,00 führt zu vierter Transaktion in 2021 - Rückzahlung der bestehenden Mutares-Gesellschafterdarlehen garantiert - Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Finanzgeber der Adler Pelzer Group und Genehmigung der Kartellbehörden

München, 11. März 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat mit der Adler Pelzer Group einen Vertrag zur Übernahme ihrer Anteile an der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68) unterzeichnet. Die Mutares SE & Co. KGaA hat einen Vertrag zur Veräußerung ihrer Beteiligung an der STS Group AG an die Adler Pelzer Group nach dem Best Owner Prinzip unterzeichnet. Die Transaktion umfasst die Anteile und den gesamten Geschäftsbetrieb von Plastics und Materials in Europa, China und den USA. Das Unternehmen wird Teil des Geschäftsbereichs Adler Pelzer Plastics und bietet seinen Kunden weiterhin Best-in-Class-Service. Die STS Group AG wurde 2013 von der Autoneum Group übernommen und hat nach einer Buy-and-Build-Strategie einen erfolgreichen Turnaround vollzogen. Im Jahr 2018 vollzog die STS Group AG einen Börsengang. Mutares ist seither Hauptaktionär. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt einer positiven fusionskontrollrechtlichen Stellungnahme und der Bestätigung der externen Finanzierung durch die Adler Pelzer Group. Ein Vollzug der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2021 erwartet. Der Kaufpreis ist mit EUR 7,00 je Aktie der STS Group AG festgelegt. Die Adler Pelzer Group hat sich darüber hinaus verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass alle von Mutares an die STS Group AG gewährten Darlehen bis zum 31. Dezember 2021 zurückgeführt werden. Seite 2 ► Seite 1 von 4



