Noch Anfang 2020 notierte der Euro gegenüber dem polnischen Zloty im Bereich von 4,24 PLN und tobte sich in einer etwas engeren Handelsspanne bis maximal 4,40 PLN aus. Der Corona-Crash sorgte jedoch für einen starken Aufwärtsimpuls an 4,6351 PLN, welches in etwa die obere Handelsspanne der letzten Monate darstellt. Allerdings werden die Schwankungen merklich geringer, sodass sich ein symmetrisches Dreieck seit Sommer letzten Jahres abzeichnet und derartige Formationen in der Charttechnik häufig in Trendrichtung aufgelöst werden. In diesem Fall könnte es zu einem nachhaltigen Ausbruch auf der Oberseite kommen, wenn die polnische Notenbank noch einmal ihre Landeswährung abschwächen sollte, wie zuletzt geschehen.

Bei 2/3 geht’s los

Noch ist kein Grund zum Aktionismus gegeben, erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb der oberen Dreiecksbegrenzung sowie der Kursmarke von mindestens 4,61 PLN könnte der Stein ins Rollen geraten und Gewinne an 4,6458 PLN erlauben zu vollziehen. Mittel- bis langfristige Ziele resultierend aus der Formation lassen sich in etwa um 4,85 PLN für das Paar ableiten. Wer sich ebenfalls bullischen Marktteilnehmern später anschließen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC3ZSA zurückgreifen. Bärische Signale würden dagegen erst unter einem Niveau von 4,45 PLN für das Paar eintreten, Abschläge auf rund 4,40 und vielleicht noch den EMA 200 bei 4,3647 PLN wären im Anschluss möglich.