Chemesis International Inc. meldet Marken- und Produktpartnerschaft mit Pipe Dream Kitchen

10. März 2021

Vancouver (British Columbia). Chemesis International Inc. (CSE: CSI, OTC: CADMF, FWB: CWAB) (das „Unternehmen“) freut sich, eine Marken- und Produktpartnerschaft mit Pipe Dream Kitchen LLC („PDK“) und dessen Portfolio an Snacks und Gourmet-Produkten auf CBD-Basis bekannt zu geben.

Pipe Dream Kitchen stellt unter der Marke Chef Roc eine Vielzahl an mit CBD angereicherten Snacks her, einschließlich Proteinriegel, Gourmet-Nüsse und Spezialitäten-Schokoladen. Pipe Dream Kitchen strebt nach funktionalen, jedoch lustigen, sowie nach nahrhaften, jedoch leckeren Produkten. Ihre CeReen-Produktlinie an CBD-Produkten umfasst Tees und andere entspannende Esswaren. Die Gründer können zusammen eine Erfahrung von über 80 Jahren in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorweisen, vom Bauernhof bis auf den Teller, was es PDK ermöglicht, mit CBD angereicherte Snacks herzustellen, bei denen der Geschmack nicht zulasten der Wirksamkeit geht.

Chief Culinary Officer Steve Cassarino, bekannt als Chef Roc, ist ein prominenter Koch und Entertainer mit über 30 Jahren Berufserfahrung in der Küche und über 20 Jahren Präsenz in lokal und landesweit ausgestrahlten TV-Sendungen. Steve kann eine umfassende Erfahrung bei der Entwicklung von Lebensmittelprodukten vorweisen. Er hat neue Produkte für einige der größten internationalen Marken wie Burger King, Pizza Hut und Haagen Dazs entwickelt. In den vergangenen Jahren richtete er sein Hauptaugenmerk auf die kunstvolle Kombination von Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmitteln.

Jim Webb, President von Pipe Dream Kitchen, ist überzeugt: „Das ist eine Partnerschaft der Leidenschaft. Die einzigartigen CBD-Kreationen von Pipe Dream Kitchen gelangen über die innovativen Einzelhandelslösungen von Chemesis zu den Kunden. Wir freuen uns darauf, unsere einzigartigen Produkte in den KI-Vertriebslösungen von Chemesis präsentieren zu können.“

Die Partnerschaft mit Chemesis wird es dem Unternehmen ermöglichen, den starken kulinarischen Hintergrund von PDK zu nutzen, um weiterhin qualitativ hochwertige CBD-Produkte auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die Forschung und Entwicklung von PDK im Bereich neuer Produkte auf CBD-Basis zu nutzen. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, in die sich am schnellsten entwickelnde Kategorie auf dem Markt zu expandieren, indem es eine Partnerschaft mit einem Lieferanten eingeht, der über einen starken Hintergrund in der Produktentwicklung verfügt und in der Lage ist, an neuen innovativen Produkten mitzuarbeiten.