NTT DATA führt Platea Banking ein – eine neue digitale Banking-Plattform, die Banken in die Lage versetzt, innovative Open Banking Angebote zusammenzustellen

NTT DATA, ein anerkanntes führendes Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen für die Finanzdienstleistungsindustrie, gab heute die Einführung von Platea Banking, einer neuen digitalen Banking-Plattform bekannt. Platea Banking unterstützt Banken, die Transformationsherausforderungen in Bezug auf ihre herkömmliche Technologie anzugehen und um neue Serviceleistungen oder innovative neue Geschäftsmodelle schneller einzuführen.

Banken passen sich nur sehr langsam an moderne Bankformate an, erschwert durch Altsysteme und fehlende Ressourcen, um die von Kunden nachgefragten digitalen Erlebnisse zu ermöglichen. Als langjähriger Partner einiger der weltweit größten Privatkundenbanken konnte NTT DATA diese Herausforderungen für traditionelle Banken aus erster Hand erfahren und den durch Open Banking geschaffenen Wandel miterlebt. Platea Banking wurde daher entwickelt, um Banken rund um den Globus zu unterstützen, sich von monolithischen Modellen zu trennen und sie stattdessen in die Lage zu versetzen, neue Betreibermodelle mithilfe eines plattformbezogenen Ansatzes zu ermöglichen, der einen kundenorientierteren Fokus für Bankgeschäfte ermöglicht.