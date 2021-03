Deutsche Anleihen im frühen Handel kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future verharrte im frühen Handel auf 171,46 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,33 Prozent.

Am Markt warten die Anleger auf geldpolitische Entscheidungen der EZB, deren Veröffentlichung am frühen Nachmittag auf dem Programm seht. Allgemein werden keine Zinsänderungen oder Änderungen an den Kaufprogrammen für Anleihen erwartet. Der Fokus dürfte sich auf die Pressekonferenz der EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Anschluss an die Zinssitzung richten. Hier erwarten Anleger Aussagen der EZB-Spitze zu steigenden Anleiherenditen und höheren Inflationserwartungen.

"Vor der EZB-Pressekonferenz sollte sich die Marktaktivität in engen Grenzen halten", schrieben Analysten der Dekabank in einem Tagesausblick. Auch die im Handelsverlauf anstehenden Konjunkturdaten dürften kaum eine Rolle spielen. "Die heutigen Wirtschaftsdaten werden von der EZB-Sitzung überschattet und sollten ohne Marktrelevanz sein", hieß es weiter bei der Dekabank./jkr/jha/