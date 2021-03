Tanla entwickelt DLT-Plattform Trubloq zur Umsetzung der TRAI-Verordnung

Trubloq setzt regulatorische Anforderungen durch, indem es Kunden befähigt und Unternehmen und Regulierungsbehörden die Möglichkeit gibt, Spam-Anrufe und -Nachrichten einzudämmen. Die Kunden können die an sie gerichtete geschäftliche Kommunikation übernehmen, steuern und verwalten und sich so vor betrügerischen SMS und Anrufen schützen. Unternehmen, die ihre Inhaltsvorlagen registriert haben, sorgen für eine vertrauensvolle Umgebung, indem sie sicherstellen, dass die gesamte geschäftliche Kommunikation mit ihren Kunden vor Betrug geschützt ist und pünktlich und ohne Verzögerungen geliefert wird.

HYDERABAD, Indien, 11. März 2021 /PRNewswire/ -- Tanla Platforms Limited hat heute bekannt gegeben, dass es andere Unternehmen dabei unterstützt, die TCCCPR-Anforderung zu erfüllen, Inhaltsvorlagen bei der Regulierungsbehörde für Telekommunikation zu registrieren, um einen reibungslosen Ablauf der geschäftlichen Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kunden sicherzustellen. Trubloq, der Blockchain-basierte Stack von Tanla, der zur Lösung unerwünschter kommerzieller Kommunikation entwickelt wurde, entspricht der Kundenpräferenzverordnung für geschäftliche Kommunikation (TCCCPR) der Regulierungsbehörde für Telekommunikation in Indien (TRAI). Die von Unternehmen gesendeten SMS und OTPs werden mit den von ihnen auf dieser Blockchain-Plattform vorregistrierten Vorlagen verglichen.

Uday Reddy, Vorsitzender und CEO von Tanla Platforms Limited, erklärte: „Tanlas Trubloq wurde für Unternehmen entwickelt, um das Kundenerlebnis zu bereichern und für mehr Vertrauen in die geschäftliche Kommunikation zu sorgen. Zu diesem Zweck verpflichtet sich Tanla, alle Unternehmen bei der raschen Übernahme und Einhaltung dieser Verordnung zu unterstützen."

„Tanla unterstützt die Unternehmen bei der Einhaltung der TCCCPR-Vorgaben bei der Registrierung ihrer Inhaltsvorlagen für die geschäftliche Kommunikation. Die Kundenbetreuungs-, Technologie- und Führungsteams von Tanla leiten die Kunden an und arbeiten rund um die Uhr mit ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass das Regulierungsprotokoll innerhalb der von der TRAI gewährten Verlängerung von sieben Tagen eingehalten wird", fügte Uday Reddy hinzu.

Trubloq wurde im September 2020 als Reaktion auf die Forderung der indischen Regulierungsbehörde für Telekommunikation, das weit verbreitete Problem der unerwünschten geschäftlichen Kommunikation zu bekämpfen, Benutzerinformationen sowie die Integrität des Telekommunikationssektors zu schützen, kommerziell eingeführt. Seit ihrer Einführung arbeitet die Plattform mit voller Effizienz. Tanla arbeitet inzwischen mit mehr als 34.000 Unternehmen zusammen und die DLT-Plattform verarbeitet derzeit rund 70 % des A2P-Verkehrs in Indien. In letzter Zeit wurden mehr als 1 Milliarde Interaktionen an einem einzigen Tag verzeichnet.

Informationen zu Tanla:

Tanla Platforms Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790) verändert die Art und Weise, wie die Welt zusammenarbeitet und kommuniziert, und zwar mit innovativen CPaaS-Lösungen. Tanla wurde 1999 gegründet und war das erste Unternehmen in Indien, das A2P SMSC einsetzte. Heute ist Tanla einer der größten Anbieter von CPaaS-Lösungen. Auf seiner Distributed-Ledger-Plattform Trubloq werden jährlich ca. 800 Milliarden Interaktionen und ca. 70 % des A2P SMS-Verkehrs Indiens verarbeitet, was Tanla zum weltweit größten Anbieter von Blockchain-Anwendungen macht. Tanla erreicht mehr als eine Milliarde Menschen mit Botschaften, die für die jeweilige Mission des Unternehmens von großer Bedeutung sind, und erfüllt damit die Bedürfnisse der weltweit größten Unternehmen. Tanla Platforms Limited hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien, und baut seine Präsenz weltweit aus.

