73,25 % Anteil an der börsennotierten STS Group wird für 7,00 EUR je Aktie verkauft

Und so kommt eine zwischenzeitlich – auch aufgrund der Pandemiemassnahmen – mit teilweise Irritation betrachtete „Mutares-Story“ zu einem guten Ende für die Münchener. In 2018 hatte die Mutares die sTS noch für 24,00 EUR je Aktie an die Börse gebracht und so das weitere Wachstum und Übernahmen finanziert. Nachdem das Unternehmen danach häufiger mit Problemen zu kämpfen hatte – erinnert sei nur an die Kapitalhilfen im September letzten Jahres für STS, die durch den Corona-Lockdown in Probleme geraten war, und die Abgabe des Acoustic Geschäfts inclusive Morgengabe – sah man die verkleinerte STS insbesodnere wegen des starken China-Geschäfts auf gutem Kurs.

Und das kann Mutares jetzt nutzen

Heute wurde die Unterzeichnung eines Vertrages zur Veräußerung der Beteiligung an der STS Group AG an die Adler Pelzer Group gemeldet. Die Transaktion umfasst die Anteile und den gesamten Geschäftsbetrieb von Plastics und Materials in Europa, China und den USA. Und das Unternehmen wird Teil des Geschäftsbereichs Adler Pelzer Plastics.

„Mit dem möglichen Abschluss dieser Transaktion markiert dieser Exit einen Höhepunkt in der Geschichte von Mutares. Die Beteiligung an der STS Group AG wird die erfolgreichste in der Mutares-Geschichte sein und hat nachhaltig gezeigt, dass unser Geschäftsmodell sowie unser Buy-and-Build-Ansatz erfolgreich umgesetzt wurden. Wir sind stolz darauf, diese Gruppe aufgebaut zu haben, die nun nach unserem Best-Owner-Prinzip in gute Hände gelegt wird“, sagt Robin Laik, CEO und Gründer.

