Technotrans überzeugt uns

Bereits am 3.2. hatte Technotrans mitgeteilt, dass die eigene Prognose (Umsatz: 185 Mio. Euro; ber. EBIT-Marge: 4,0%) dank guter Geschäfte im Q4 übertroffen wurde. Dies verdeutlichen nun auch die vollständigen Jahreszahlen vom Dienstag (9.3.):

Der Erlös sank um 8,4% auf 190,5 Mio. Euro, während das ber. EBIT mit 9,4 Mio. nur knapp unter dem Vj.-Wert von 9,7 Mio. Euro lag. Die ber. Gewinnmarge verbesserten die Sassenberger entsprechend von 4,7 auf 4,9%. Dabei sorgte insbesondere das Servicegeschäft für die stabilen Ergebnisse. Mut macht zudem, dass das auf Kühlsysteme spezialisierte Unternehmen in strategischen Zielmärkten wie dem Energiemanagement in der Elektromobilität und in Rechenzentren vorankommt. Zwei Serienaufträge für maßgeschneiderte Batteriekühlsysteme für elektrische Züge aus Norddeutschland und Großbritannien zeugen davon.