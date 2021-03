APA ots news: BlueSky Energy: Mit Stromspeicher für Unternehmen auf Wachstumskurs

40 Prozent Umsatzsteigerung I Neue leistungsstarke

Stromspeicher für Unternehmen I Genussrechte zur Finanzierung der nächsten Wachstumsschritte



Frankenburg (APA-ots) - BlueSky Energy, der Spezialist für Stromspeicherlösungen auf Salzwasserbasis, erweitert sein Produktportfolio mit leistungsstarken Speicherlösungen für Unternehmen. Die mit Carbocap-Technologie ausgestatteten Stromspeicher verfügen über eine hohe Energiedichte und eignen sich so auch für schnelle, kurzfristige Leistungsabgabe. Das Unternehmen startete in den ersten drei Monaten 2021 mit einem Umsatzwachstum in der Höhe von 40 Prozent. Die Nachfrage nach sicheren Speicherlösungen ist stark gestiegen. Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit einem zweistelligen Wachstum. Ab dem 15. März 2021 werden für die nächste Wachstumsfinanzierung Genussrechte begeben.