Moovly meldet Integration mit Microsoft AI und OneDrive

Vancouver (Kanada), 11. März 2021. Moovly Media Inc. (TSX-V: MVY, OTC: MVVYF, Frankfurt: 0PV2) („Moovly“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Einführung von zwei neuen Integrationen im Rahmen des Produktangebots von Microsoft bekannt zu geben. Es handelt sich um Integrationen mit Microsoft AI (mit neuraler Text-to-Speech-Funktion) sowie OneDrive, dem cloudbasierten Datenspeicherprodukt von Microsoft.

Mit der Text-to-Speech-Funktion von Microsoft haben die Benutzer von Moovly nun eine extrem große Auswahl an Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass ihre Inhalte in der Sprache ihrer Wahl so natürlich wie möglich klingen.

OneDrive, die cloudbasierte Speicherlösung von Microsoft, zählt eine riesige Anzahl von Unternehmen zu ihren Kunden. Als zentrale Funktion des Office 365-Angebots hat sich OneDrive zu einem unverzichtbaren Tool für Microsoft-Nutzer entwickelt. OneDrive bietet sowohl Speicherung als auch Synchronisierung von Inhalten zwischen verschiedenen Geräten und Anwendungen. OneDrive erleichtert auch die Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Dateien - sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisationen der Kunden. Durch die Integration mit OneDrive können Moovly-Nutzer, die auch Office 365-Kunden sind, ganz einfach auf ihre Inhalte zugreifen. Darüber hinaus können Moovly-Kunden ihre Inhalte auf OneDrive speichern und mit dem Moovly Automator Videoinhalte erstellen.

Brendon Grunewald, CEO von Moovly, meint dazu: „Mit Hunderten von Millionen Nutzern ist OneDrive von Microsoft ohne Frage die bevorzugte Cloud-Speicherlösung für eine große Anzahl von Unternehmen. Diese Kunden vertrauen darauf, dass Microsoft ihre digitalen Assets sichert, und greifen über eine breite Palette von Microsoft-Produkten und -Diensten auf diese zu. Unsere Integration bedeutet, dass Moovly-Kunden, die OneDrive nutzen, diese Speicherlösung jetzt auch verwenden können, um auf ihre Assets zuzugreifen und schlagkräftige Videoinhalte mit Moovly zu erstellen.“

Über Moovly

Moovly ist der führende Anbieter von kreativen, cloudbasierten Tools zur Erstellung von spannenden Marketing-, Kommunikations- und Schulungsvideos und -videopräsentationen.

Der moderne Editor Moovly Studio, mit Millionen von nahtlos integrierten digitalen Beständen (über Partnerschaften mit Getty Images und StoryBlocks), ist alles, was Sie für die Gestaltung ansprechender Videoinhalte benötigen, um Ihr Produkt, Ihren Service oder Ihre Botschaft zu bewerben, zu kommunizieren oder zu erklären.