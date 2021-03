Das Kursplus der Deutschen Telekom von 5,09 Prozent am gestrigen Handelstag ist auf eine Kaufempfehlung der Citigroup zurückzuführen. Der Citi-Analyst Georgios Ierodiaconou sieht das Papier aufgrund seiner aktuellen Studie bei 18,50 Euro. Zudem kann die Telekom auf einem Rekordjahr 2020 aufbauen, indem die 100 Milliarden Umsatz-Schallmauer durchbrochen wurde. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 25,4 Prozent auf 101 Milliarden Euro. In Deutschland verbuchte die Telekom 388000 neue Breitband-Kunden und in den USA konnten 5,5 Millionen Vertragskunden hinzugewonnen werden. Für 2021 ist auch wieder ambitioniertes Wachstum vorgesehen. Beim EBITDA AL will das Management ein Wachstum von rund 6 Prozent auf 37 Milliarden Euro erreichen.

.

Zum Chart

.

Der Kurs hat die letzte Seitwärtsrange, wo das Papier innerhalb der Grenzen von 15,43 Euro und von 14,51 Euro von November 2020 bis Februar 2021 fluktuierte, nach oben hin verlassen. Diese Range scheint eine Wohlfühlzone für die Aktie zu sein, nachdem sie in der Vergangenheit des Öfteren monatelang in dieser Range verharrte. Nach oben ist der Kurs jetzt bis zum Widerstand bei 16,65 Euro offen. Mittelfristig ist aber auch das Ziel des Citi-Analysten Georgios Ierodiaconou bei 18,50 Euro in greifbarer Nähe. Im Gegensatz zu manch anderen Titel bietet die Telekom den Aktionären einiges an Annehmlichkeiten. Aus dem ordentlichen Wachstum folgt ein niedriges, erwartetes KGV 2023 von 12 und Dividendenrenditen von durchwegs über 4 Prozent in den folgenden drei Jahren.