Banggoods Frühjahrskampagne 2021 beginnt am 10. März

GUANGZHOU, China, 11. März 2021 /PRNewswire/ -- Banggood, ein weltweit führender Online-Shop macht ab dem 10 März seine Frühjahrsangebote 2021 zugängig. Die Promotionskampagne soll in der Zeit vom 24. bis 27. März ihren Höhepunkt erreichen. Zusätzlich zu den Rabatten von bis zu 70 % erhalten Kunden in diesem Zeitraum auch Listen mit offiziellen Empfehlungen von Banggood, um die besten Produkte sie zu identifizieren. Der Vorverkauf beginnt am 17. März.

„Im vergangenen Jahr haben wir uns auf die Bedürfnisse der Nutzer konzentriert und uns bemüht, ein multidimensionales Einkaufserlebnis für sie zu schaffen. Für diese Initiative haben wir viel Lob erhalten. Diese neuen Funktionen werden auf die Frühjahrsverkaufsaktion ausgeweitet, unserer ersten groß angelegte Verkaufsaktion für 2021," sagte Qin Peng, der Leiter der Customer Experience bei Banggood.