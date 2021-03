Bei dieser Aktie handelt es sich aktuell um eine Wette, ja, und tatsächlich sogar um eine Gelegenheit dank Covid-19, die im Erfolgsfall einen extrem großen Hebel haben dürfte.

Und gerade im aktuellen Stadium dürfte der Hebel mitunter am größten sein. Deshalb sehen wir für den hochspekulativ orientierten Investor, der jetzt genug Mut aufbringen kann, eine überproportional große Gewinnchance mit dieser Aktie.

Wir sehen für jetzigen Mut womöglich wieder einmal eine äußerst große Belohnung kommen.

Die häufig absurd anmutende Wortwahl “Tenbagger-Potenzial” könnte hier aber wieder einmal erneut zutreffend sein, genauso zutreffend, wie schon im letzten Jahr bei unserer Rohstoffaktienauswahl, so wie bei einer Benchmark Metals oder auch bei der Silberaktie Vizsla Resources. Letztere hat sich im Kurs seit März letzten Jahres im Hoch sogar mehr als verzehnfacht. Und auch Benchmark Metals brachte es es im selben Zeitraum im Hoch auf fast auf eine Verzehnfachung des Kurses. Wir haben in den letzten Jahren nicht viele Rohstofftitel gecovert, aber auf beide Titel hat unser Team mehrfach und vor allem auch rechtzeitig aufmerksam gemacht. Jetzt sehen wir eine neue sehr große Chance mit der Aktie eines Silberunternehmens:

Eines der bekanntesten Silberunternehmen der Welt heißt Pan American Silver. Wenn Sie nach Silberunternehmen und Aktien googeln, werden Sie wohl kaum an Pan American Silver vorbei kommen. Das Unternehmen ist aktuell rund 8 Mrd. Dollar (CDN) schwer. Eine Aktie kostet derzeit an der TSX in Toronto rund 39,00 $ (CDN).

Eines der wirklich großen Projekte von Pan American Silver, das auch gleich auf der Startseite der Unternehmenspräsenz Erwähnung findet, ist das Navidad-Projekt in Argentinien. Navidad gehört inzwischen definitiv zu einem der weltweit größten und bislang noch ungehobenen Silberschätze der Welt. Der Entdecker dieses Projekts heißt Daniel Bussandri und ist Geologe. Er war der erste Geologe, der Gesteinsproben von diesem Projekt “getragen” hat. Mindestens eine halbe Milliarde Unzen Silber sollen im Boden schlummern. Als ein Explorer mit Bussandri als Projektgeologen vor einigen Jahren das Projekt innehatte, war dieser damals schon an der Heimatbörse in Kanada mit weit über hundert Millionen Dollar (CDN) bewertet.

Verzeihen Sie bitte die Qualität des Fotos, aber dieses ist inzwischen schon ein paar Jahre alt und die Experten der Minenbranche sind nicht auch unbedingt gute Fotografen :D. Zu sehen ist hier der Geologe Daniel Bussandri in den frühen Tagen des Navidad-Projekts in Argentinien, das inzwischen zu 100% dem Minenkonzern Pan American Silver gehört: einer der größten Silberschätze der Welt!

Daniel Bussandri fand eines der weltweit größten Silberprojekte in Argentinien!

Das war der erste Streich, der zweite folgt zugleich…

Daniel Bussandri ist auch der Name des Entdeckers des Taquetren-Projekts in Argentinien. Bussandri ist Argentinier und wohnt nicht unweit vom Navidad-Projekt und so auch nicht unweit vom Taquetren-Projekts. Beide Projekte liegen geologisch im sog. paranoischen “Gastre Fault System”, weisen also wahrscheinlich geologisch ähnliche Eigenschaften auf, während das Taquetren-Projekt aber im Gegensatz zum Navidad-Projekt in einer äußerst minenfreundlichen Region liegt (Rio Negro). Der Universitätsprofessor und in der lokalen Minenbranche äußerst gut vernetzte Geologe Daniel Bussandri und sein Partner wollen ihre Neuentdeckung, das Taquetren-Projekt, nun in die börsennotierte Silberexplorationsgesellschaft Norseman Silver einbringen. Bussandri wittert einen neuen großen Silberfund.

Norseman Silver ist, wie es der Name schon sagt, auf Silberprojekte fokussiert. Das aktuelle Projektportfolio des Unternehmens umfasst derzeit drei Silberprojekte im kanadischen Smithers in British Columbia. Auf dem bisherigen Flaggschiffprojekt, dem Silver-Vista-Projekt, soll schon in wenigen Wochen gebohrt werden.

Jetzt gelang dem erfahrenen Management des noch jung getauften Unternehmens Norseman Silver (ehemals Gems Int.), dem der in der Minenbranche und vielleicht auch unter den Rohstoffanlegern ein oder anderem bekannte Sean Hurd als CEO und der jahrzehntelang erfolgreiche Investmentbanker und Fondsmanager Campbell Smyth als Chairman vorstehen, ein Deal mit Bussandri.

Norseman Silver*

WKN: A2QDD4

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); TSX-V (Kanada, Heimatbörse)

Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln. – Ein Brokerwechsel zahlt sich oft aus!!

Breaking News:

Norseman Silver Inc. Signs LOI for Taquetren Silver Project In Rio Negro, Argentina

HIER zur Meldung.

Das verwundert nicht, kennen sich Sean Hurd und Daniel Bussandri noch aus früheren Zeiten beim damaligen Explorer des Navidad-Projekts. Hurd saß im Management des Unternehmens. Das Taquetren-Projekt soll bald, so wurde zunächst (wie in der kanadischen Rohstoffbranche üblich) eine exklusive Absichtserklärung zwischen Norseman Silver und den zwei aktuellen Besitzern, zu denen auch Bussandri zählt, unterschrieben, zu 100% Norseman gehören. Norseman Silver ist aktuell mit rund 29 Mio. Dollar (CDN) bewertet, die Aktie kostet im Venture-Segment der TSX derzeit 0,65 $ (CDN).

“Große Chancen dank Covid-19”

Covid-19 sieht Norseman-CEO Sean Hurd geschäftlich als Gelegenheit, als eine große Chance, wirklich gute Projekte, die im letzten Jahr teils von vorherigen Besitzern vernachlässigt wurden, – so manches Unternehmen hat sogar Projekte verloren -, dingfest machen zu können, wie er schon vor einer Weile in einem Zoom-Expertengespräch Ende letzten Jahres kundtat. Schon damals hat Hurd von Argentinien und einer sich möglicherweise dank Covid-19 anbietenden großartigen Gelegenheit gesprochen. Jetzt, einige Monate später, wissen wir genau, was er damals meinte.

Es ist davon auszugehen, dass so mancher Branchenkenner ohnehin schon länger ein Auge auf Norseman Silver haben dürfte, denn allein das Zusammentreffen des Investmentbankers Campbell Smyth und Sean Hurd im Management eines Explorationsunternehmens ist in seiner Konstellation in der Branche wohl definitiv ein Powerduo. Wohl nahezu jeder der Top-Manager der kanadischen Rohstoffbranche, die sich alljährlich bei der PDAC, der weltweit größten Minenkonferenz in Toronto, die Hände schütteln (natürlich in diesem Jahr aufgrund der Pandemie nicht), wird beide Herren gut kennen.

Der gebürtige Australier Smyth, der auch viele Jahre in London gelebt und von dort einen äußerst erfolgreichen Rohstofffonds gemanagt hat, kennt sie alle, die Top-CEOs, die Top-Performer der Rohstoffbranche, die in den letzten Jahrzehnten für die renditenträchtigsten Rohstoffaktien Kanadas gesorgt haben. Smyth war auch ein äußerst früher Investor bei Exeter Resource, einem weiteren Erfolgsunternehmen mit Argentinien-Fokus, das vor wenigen Jahren für eine Viertel Milliarde Dollar (CDN) vom Minenriesen Goldcorp übernommen wurde.

Unser aktuelles Conclusio: Schon die heute veröffentlichte Meldung dürfte den Kurs der Aktie von Norseman Silver am Heimatmarkt in Kanada ganz deutlich beflügeln. Viele Augen dürften bereits auf die Aktie schauen, zumal sich der Kurs der Aktie schon in den letzten Monaten konstant sehr schön entwickelte. Anleger, die jetzt mutig sind, haben im Erfolgsfall vielleicht sogar wieder erneut die Chance darauf, wieder einmal richtig und auf einen potenziellen Tenbagger gewettet zu haben. – Den Rest erdenken Sie sich, – nach bitte sorgfältiger Recherche” -, einfach selbst!

Informieren Sie sich selbst über Norseman Silver:

Webseite: https://www.norsemansilver.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von Norseman Silver.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

