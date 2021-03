LONDON (dpa-AFX) - Das Kommunikationsdesaster um die Wirksamkeit seines Impfstoffs hat dem Ansehen des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca geschadet. An der Börse geht es seit Monaten tendenziell abwärts, obwohl die Impfung besser ist als ihr Ruf. Übersehen wird dabei wohl auch, dass der Konzern mit einer Milliardenübernahme alle Weichen für weiteres Wachstum gestellt hat. Zur Lage des Unternehmens, was die Analysten sagen und was die Aktie macht.

Astrazenecas Impfung spaltet. In Großbritannien soll es Menschen geben, die den ursprünglich von der Universität Oxford entwickelten Wirkstoff fast schon als eine Art "Nationalheiligtum" betrachten. In der übrigen Welt ist die Sicht wohl etwas differenzierter. Hierzulande etwa wurde das Vakzin in der öffentlichen Wahrnehmung vom anfänglichen Hoffnungsträger schnell zum Schreckgespenst. Denn kaum ein anderer Impfstoff sorgt schon seit Monaten für so viel Verwirrung.

Man erinnere sich: Zunächst unterbrach Astrazeneca im Herbst seine Studien, da ein Teilnehmer der Tests in Großbritannien gesundheitliche Probleme bekommen hatte. Danach sorgte die Präsentation der Forschungsergebnisse im November für Konfusion. Denn die Probanden hatten in zwei Teilstudien - zunächst aus reinem Zufall - verschiedene Dosierungen erhalten, was zu höchst unterschiedlicher Wirkung führte. Dadurch errechnete sich aber ein deutlich geringerer Schutz etwa im Vergleich zum mRNA-Impfstoff von Biontech und Pfizer .

Experten bemängelten zudem die vergleichsweise geringe Zahl älterer Studienteilnehmer. Die wichtigste Nachricht ging dabei glatt unter: Dass das Vakzin zu hundert Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf und einer Einlieferung ins Krankenhaus schützt.

Astrazeneca hat einiges unternommen, um den Fauxpas wieder auszubügeln. Kommunikativ hat der Konzern in der Folgeberichterstattung umgesteuert. Doch der Erfolg kommt mit Verzögerung - und liegt womöglich auch im größeren Vertrauen Großbritanniens in den heimischen Anbieter begründet. Das Mittel wurde dort früher als in der EU zugelassen und wird dort auch an ältere Senioren verabreicht. Auch auf Basis der britischen Ergebnisse, die mit einem vergleichsweise langen Impfintervall von 12 Wochen auskommen, wird andernorts nun scheibchenweise nachjustiert. In Deutschland etwa sprach sich die Zuständige Impfkommission (Stiko) erst vor wenigen Tagen für eine Anwendung auch bei Menschen ab 65 Jahren aus.