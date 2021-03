Munich Re erwartet weiteren Anstieg der Online-Erpressung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re erwartet einen weiteren Anstieg der Online-Erpressung - mit steigenden Gefahren für die öffentliche Infrastruktur. "Ransomware ist nach wie vor für Cyberkriminelle mit Abstand das lukrativste Geschäftsmodell, sagte Martin Kreuzer, der Fachmann des Unternehmens für Cyberkriminalität. In einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse warnt das Unternehmen, dass bei Angriffen auf Stromnetze, medizinische Systeme oder Transportmanagement sogar Menschenleben gefährdet sein könnten.

"Ransomware" bezeichnet bösartige Verschlüsselungssoftware, mit der Hacker Computernetze lahmlegen, um anschließend für die Entsperrung hohe Summen zu erpressen. In Deutschland sind in den vergangenen Jahren unter anderem Dutzende von Krankenhäusern auf diese Weise angegriffen worden. International sind Fälle bekannt, in denen die Täter hohe zweistellige Millionensummen forderten. Verweigert eine attackierte Organisation die Zahlung, wird das ebenfalls teuer. Die Kosten durch Ausfallzeiten eines Netzes könnten ebenso hoch sein wie die gezahlten Lösegelder, heißt es in der Munich Re-Analyse. Weitere häufige Phänomene sind Datendiebstahl und Online-Betrug.