Roland Berger und creditshelf geben Banken Impulse für eine zukunftsorientierte SME-Finanzierung

Frankfurt am Main (ots) - Die creditshelf Aktiengesellschaft und die

Unternehmensberatung Roland Berger veröffentlichen eine gemeinsame Studie zur

Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen ("Small and Medium-sized

Enterprises", kurz "SME"). Neben einer umfassenden Marktbetrachtung gibt die

Studie Impulse, wie Banken ihr SME-Geschäft neu aufstellen sowie nachhaltig und

zukunftsorientiert ausrichten können. Schlüssel dazu ist eine ganzheitliche

End-to-End-Digitalisierung und Automatisierung des SME-Kreditprozesses. Banken

stehen hier vor der wichtigen Entscheidung, ob sie diese Umstellung selbst

stemmen oder mithilfe modular zugekaufter Lösungen, beispielsweise von Fintechs,

realisieren.



Dr. Pascal Lehnen, Principal des Frankfurt Office von Roland Berger, erläutert

die aktuelle Entwicklung im Markt: "Das SME-Segment ist zu wichtig, um es

dauerhaft nicht adäquat zu bedienen. Neue Produktanbieter greifen die

Kritikpunkte der Kunden gezielt auf und stellen zunehmend eine ernste Bedrohung

für etablierte Banken dar." Es besteht also Handlungsbedarf, um das wichtige

KMU-Segment, das mehr als 99% aller Unternehmen in Deutschland umfasst,

langfristig effizient und profitabel zu gestalten.







verlieren: "Die notwendige End-to-End-Optimierung muss bei Banken schneller

erfolgen als geplant, damit sie sich nachhaltig gegen die neuen Marktteilnehmer

im SME-Segment behaupten können", erklärt Dr. Daniel B. Hildebrand, Partner bei

Roland Berger im Financial Services Competence Center. Er zeigt zwei Lösungswege

für das bestehende Problem auf: "Die Banken können die Transformation und die

Entwicklung der einzelnen Prozesskomponenten selbst vorantreiben oder aber - je

nach strategischer Positionierung und Time-to-Market-Erfordernissen - auf die

Unterstützung von Fintechs zurückgreifen."



Ein erfolgreiches Beispiel für diese Unterstützungsmöglichkeit ist creditshelf.

Die Frankfurter Kreditplattform bietet Banken neben einer Zusammenarbeit auf

Kreditnehmer- und Investorenseite zahlreiche Möglichkeiten zur Digitalisierung

ihrer Kreditprozesse: "Wir bei creditshelf haben SME-Finanzierung von Grund auf

neu gedacht. Dokumentenverarbeitung, Risikoanalyse und Portfolioüberwachung

bilden wir vollständig digital ab - und können Sie in verschiedenen

Wertschöpfungstiefen auch unseren Partnern anbieten. Damit können Banken ihre

Prozesse optimieren und die Kunden bekommen schneller und sicherer die benötigte Seite 2 ► Seite 1 von 2



Dabei sollten Banken rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, um nicht den Anschluss zuverlieren: "Die notwendige End-to-End-Optimierung muss bei Banken schnellererfolgen als geplant, damit sie sich nachhaltig gegen die neuen Marktteilnehmerim SME-Segment behaupten können", erklärt Dr. Daniel B. Hildebrand, Partner beiRoland Berger im Financial Services Competence Center. Er zeigt zwei Lösungswegefür das bestehende Problem auf: "Die Banken können die Transformation und dieEntwicklung der einzelnen Prozesskomponenten selbst vorantreiben oder aber - jenach strategischer Positionierung und Time-to-Market-Erfordernissen - auf dieUnterstützung von Fintechs zurückgreifen."Ein erfolgreiches Beispiel für diese Unterstützungsmöglichkeit ist creditshelf.Die Frankfurter Kreditplattform bietet Banken neben einer Zusammenarbeit aufKreditnehmer- und Investorenseite zahlreiche Möglichkeiten zur Digitalisierungihrer Kreditprozesse: "Wir bei creditshelf haben SME-Finanzierung von Grund aufneu gedacht. Dokumentenverarbeitung, Risikoanalyse und Portfolioüberwachungbilden wir vollständig digital ab - und können Sie in verschiedenenWertschöpfungstiefen auch unseren Partnern anbieten. Damit können Banken ihreProzesse optimieren und die Kunden bekommen schneller und sicherer die benötigte