Geschäftszahlen/Bilanz/Unternehmen* Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie mit Fokus auf Sicherheit undGesundheit der Mitarbeiter/innen, Kunden und Partner sowie Sicherung dernachhaltigen Geschäftsentwicklung erfolgreich umgesetzt* Umsetzung strategischer Investitionsprojekte schreitet planmäßig voran -Finanzierungsverträge für Bau des Zellstoffwerks in Brasilien plangemäßabgeschlossen* Lenzing baut Vorsprung im Bereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft aus -erste CO2-neutrale Fasern unter der Spezialfaser-Marke TENCEL(TM) eingeführt* Erfolgreiche Emission einer EUR 500 Mio. Hybridanleihe stärkt Bilanzstrukturweiter* Lenzing erwartet für 2021 Fortsetzung der Erholung am Fasermarkt und einoperatives Ergebnis auf VorkrisenniveauDie Lenzing Gruppe reagierte 2020 mit einem breiten Maßnahmenpaket auf dasäußerst schwierige Marktumfeld infolge der COVID-19-Krise und bleibt strategischunverändert auf Kurs. Im Fokus der Maßnahmen standen der Schutz der Mitarbeiter/innen und Partner sowie die Sicherung des operativen Betriebes. Lenzing passtedie Produktionsmengen agil dem Bedarf an und konnte ihren Kunden jederzeit dengewohnten Lieferservice bieten. Um den Effekt der unter Druck geratenenFaserpreise und Fasernachfrage zu mindern, intensivierte das Unternehmenaußerdem die Maßnahmen zur strukturellen Ergebnisverbesserung und senkte dieBetriebskosten deutlich.Die unmittelbaren Auswirkungen der COVID-19-Krise erhöhten den Preis- undMengendruck im Bereich der Textilfasern insbesondere im 2. Quartal 2020. DieErholung der Nachfrage im 2. Halbjahr, insbesondere nach holzbasiertenSpezialfasern wie TENCEL(TM) Modal und LENZING(TM) ECOVERO(TM), beeinflusste dieUmsatz- und Ergebnisentwicklung positiv, konnte die Verluste aber nichtausgleichen. Die Umsatzerlöse gingen 2020 um 22,4 Prozent auf EUR 1,63 Mrd.zurück. Die Ergebnisentwicklung reflektiert im Wesentlichen den Umsatzrückgang,wurde aber durch Maßnahmen zur strukturellen Ergebnisverbesserung in allenRegionen unterstützt. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)verringerte sich im Berichtsjahr um 39,9 Prozent auf EUR 196,6 Mio. Die EBITDA-Marge ging von 15,5 Prozent auf 12 Prozent zurück. Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag lag bei EUR minus 10,6 Mio. (nach EUR 114,9 Mio. 2019) und das denLenzing Aktionären zurechenbare Ergebnis je Aktie bei EUR 0,24 (nach EUR 4,63