NN IP RI Report: Unternehmen zunehmend unter Druck

- Investoren werden bei Hauptversammlungen mehr Einfluss auf die Nachhaltigkeitspolitik von Unternehmen gewinnen

- Weitere wichtige Nachhaltigkeitsthemen sind die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen, ein verstärkter Fokus auf positive Wirkung, branchenübergreifende Zusammenarbeit und regulatorische Maßnahmen

- In 74 % des von NN IP verwalteten Vermögens waren zum Jahresende 2020 ESG-Faktoren integriert



Laut dem aktuellen Responsible Investing Report von NN Investment Partners (NN IP) werden Unternehmen zunehmend unter Druck geraten, ihr Umwelt-, Sozial- und Governance-Verhalten (ESG) zu verbessern, da Investoren neue Instrumente einsetzen, um sie zu beeinflussen.



Bis vor kurzem hatten Investoren nur begrenzte Möglichkeiten, durch Abstimmungen Einfluss auf bestimmte ESG-Richtlinien zu nehmen. Dies wird sich nun ändern. Die Unternehmen werden den Aktionären mehr Möglichkeiten geben, auf den Jahreshauptversammlungen (HV) über ihre Nachhaltigkeitsstrategien abzustimmen. Neben anderen Themen werden Unternehmen damit beginnen, die Einflussnahme bei Klima- ("say on climate") sowie Diversitätsfragen ("say on diversity") auf die Tagesordnung ihrer Hauptversammlungen zu setzen, neben dem bereits bestehenden "say on pay" (Vorstandsvergütung). Investoren werden auch mehr Möglichkeiten haben, die Unternehmenspolitik in Bezug auf nicht-finanzielle Ziele durch Engagement zu beeinflussen, so der Bericht.

Der Responsible Investing Report 2020 von NN IP identifiziert außerdem vier weitere Nachhaltigkeitstrends, die sich 2021 und darüber hinaus verstärken werden:

- Investoren werden zunehmend die Notwendigkeit dringender Klimaschutzmaßnahmen erkennen: Satellitenaufnahmen zeigten einen exponentiellen Rückgang der CO2-Emissionen in der Anfangsphase der Corona-Pandemie. Dies verdeutlichte die positiven Auswirkungen von weniger (Flug-)Reisen und was erreicht werden kann, wenn Maßnahmen ergriffen werden. Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen im Jahr 2021 wird das Gefühl der Dringlichkeit, die Klimaproblematik anzugehen, weiter verstärken.