St. Pölten (APA-ots) - "Das Jahr 2020 war aufgrund des Coronavirus und der vielen damit einhergehenden Unsicherheiten auch ein herausforderndes für die HYPO NOE. Im Mittelpunkt stand dabei, dass wir unsere Kundinnen und Kunden in dieser schwierigen Krise bestmöglich unterstützen und we1iterhin ein starker Partner in allen Finanzfragen sind. Dank der Konzentration auf unsere Stärken - die Immobilien- und Gemeindefinanzierung - im Rahmen unserer Strategieschärfung, konnten wir auch in diesem außergewöhnlich schwierigen Jahr ein gutes Ergebnis erwirtschaften. Wir haben unsere Kernerträge 2020 ausgebaut und unser Ergebnis nach Steuern leicht gesteigert. Die HYPO NOE ist daher auch in dieser Krisensituation sehr stabil aufgestellt", erklärt Wolfgang Viehauser, Marktvorstand und Sprecher des Vorstandes.