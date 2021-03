Nationales Kunsthandwerksmuseum in Japan veranstaltet ab April 2021 die dritte große Eröffnungsausstellung

KANAZAWA, Japan, 11. März 2021 /PRNewswire/ -- Das National Crafts Museum, Japans einziges nationales Kunstmuseum, das sich auf „kogei" (Kunsthandwerk) spezialisiert hat, veranstaltet vom 29. April bis zum 4. Juli die dritte seiner großen Eröffnungsausstellungen unter dem Motto „Modern Crafts and Tea Utensils: Furnishings in Each Season" (Modernes Kunsthandwerk und Tee-Utensilien: Einrichtungsgegenstände in jeder Jahreszeit).

Das Museum beherbergt rund 3.900 Werke aus dem späten 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Diese Arbeiten umfassen verschiedene Bereiche wie Keramik, Glas, Lackwaren, Holzarbeiten, Bambusarbeiten, Textilien, Puppen, Metallarbeiten, Industriedesign und Grafikdesign. Das Museum befand sich ursprünglich in Tokio, wurde aber verlegt und 2020 in Kanazawa, Präfektur Ishikawa im Nordwesten Japans, wiedereröffnet.