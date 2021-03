Allegro DVT, der führende Anbieter von Videoverarbeitungs-Silizium-IPs, meldete heute die Veröffentlichung neuer Versionen seiner D3x0- und E2x0-Decoder- und Encoder-IPs mit erweiterten Abtastgrößen von bis zu 12 Bit und einem Chroma-Sampling von 4:2:0, 4:2:2 und 4:4:4.

Der explosionsartige Anstieg der Verarbeitungsanforderungen für Video-Codecs in aufstrebenden Branchen wie dem Cloud-Gaming und der Automobilindustrie belastet weiterhin die Fähigkeiten von CPU-, GPU- und beschleunigergestützten Hardware-Implementierungen und übersteigt sie im oberen Bereich. Diese Anforderungen beinhalten die Erhöhung der Abtastgrößen von 8 Bit auf 10 und 12 Bit und des Chroma-Samplings von 4:2:0 auf 4:2:2 und 4:4:4 über eine breite Palette von Video-Codec-Formaten sowohl in Encodern als auch in Decodern.